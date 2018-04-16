В Казани 18 апреля откроется фотовыставка, посвященная «Том Сойер Фесту»

В Казани 18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест, откроется фотовыставка, посвященная проекту «Том Сойер Фест» и будет организована пешеходная прогулка по исторической части города. Об этом сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова.

Открытие выставки «Как любить город не только на словах» состоится в 12.00 в торговом центре «Кольцо», в фойе у главного входа. На ней будут представлены фотографии домов, как уже отреставрированных в рамках проекта «Том Сойер Феста», так и тех, что подлежат реставрации в 2018 году.

После открытия выставки в 13.00 все желающие смогут отправиться на благотворительную пешеходную прогулку по исторической части города с аккредитованным экскурсоводом, членом административного совета Гильдии экскурсоводов Айдаром Садыковым.



Организаторами мероприятий выступают Татарстанское республиканское отделение Всемирного общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) и Гильдия экскурсоводов РТ.



Ранее Олеся Балтусова рассказала, что в Казани на «Том Сойер Фесте» в 2018 году планируют отремонтировать 7 объектов.