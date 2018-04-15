Башар Асад попал в базу данных сайта «Миротворец»

Президент Сирии Башар Асад попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за информации об отдыхе его детей в Крыму.



«Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым», — передает «РИА Новости» со ссылкой на сайт «Миротворец».

Отмечается, что Асад внесен в базу в воскресенье.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления инфраструктуры Сирии понадобится около $400 млрд и от 10 до 15 лет.