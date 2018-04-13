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Децл выплатит коммунальщикам долг почти в 150 тысяч рублей

15:44, 13.04.2018 1
Децл выплатит коммунальщикам долг почти в 150 тысяч рублей
Фото: ru.wikipedia.org

Басманный суд Москвы взыскал с известного рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) почти 150 тыс. рублей долга за коммунальные услуги.

«Суд взыскал с него 149 тысяч 633 рубля долга и 4 тысячи в счет оплаты государственной пошлины», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Иск о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи подала управляющая компания «Дом-Мастер». Другие детали пока не разглашаются.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    "Дома бардак, родители меня не понимают, делают вид, как будто меня воспитывают..."
    Децл
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