Децл выплатит коммунальщикам долг почти в 150 тысяч рублей

Басманный суд Москвы взыскал с известного рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) почти 150 тыс. рублей долга за коммунальные услуги.



«Суд взыскал с него 149 тысяч 633 рубля долга и 4 тысячи в счет оплаты государственной пошлины», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Иск о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи подала управляющая компания «Дом-Мастер». Другие детали пока не разглашаются.