Скотланд-Ярд опубликовал новое заявление Юлии Скрипаль

Скотланд-Ярд опубликовал новое заявление дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.

По ее словам, она была выписана из больницы 9 апреля.

«Я оставил отца на их попечении, так как он все еще серьезно болен. Я также еще не оправилась от воздействия использованного против нас нервно-паралитического агента», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Скотланд-Ярда.

По ее словам, что никто не делает заявлений от ее лица или ее отца.

«Я благодарю свою двоюродную сестру Викторию за заботу, но прошу, чтобы она не посещала меня и не пыталась связаться со мной в данный момент. Ее мнения и суждения не схожи с моими и не имеют отношения к моему отцу», — отметила Юлия.

Она добавила, что не намерена прибегать к услугам посольства России.

«У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которые любезно предложили мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», — сказала Скрипаль.

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери вместе с дочерью Юлией. Власти Великобритании утверждают, что это сделали спецслужбы России. В результате действия нервно-паралитического вещества оба пострадавших впали в кому.

Предыдущее заявление Юлии Скрипаль было опубликовано 5 апреля.