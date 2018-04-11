Новости происшествий

20:47 МСК
Новости раздела
Происшествия

Скотланд-Ярд опубликовал новое заявление Юлии Скрипаль

22:33, 11.04.2018 1
Скотланд-Ярд опубликовал новое заявление Юлии Скрипаль
Фото: commons.wikimedia.org / Man vyi

Скотланд-Ярд опубликовал новое заявление дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.

По ее словам, она была выписана из больницы 9 апреля.

«Я оставил отца на их попечении, так как он все еще серьезно болен. Я также еще не оправилась от воздействия использованного против нас нервно-паралитического агента», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Скотланд-Ярда.

По ее словам, что никто не делает заявлений от ее лица или ее отца.

«Я благодарю свою двоюродную сестру Викторию за заботу, но прошу, чтобы она не посещала меня и не пыталась связаться со мной в данный момент. Ее мнения и суждения не схожи с моими и не имеют отношения к моему отцу», — отметила Юлия.

Она добавила, что не намерена прибегать к услугам посольства России.

«У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которые любезно предложили мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», — сказала Скрипаль.

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери вместе с дочерью Юлией. Власти Великобритании утверждают, что это сделали спецслужбы России. В результате действия нервно-паралитического вещества оба пострадавших впали в кому.

Предыдущее заявление Юлии Скрипаль было опубликовано 5 апреля.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Я благодарю свою двоюродную сестру Викторию за заботу, но прошу, чтобы она не посещала меня и не пыталась связаться со мной в данный момент." --- В России родственники оказавшиеся в такой страшной ситуации так не общаются, всегда хотели бы увидится, но здесь логика чужая, что вынуждает сомневаться что Юля писала не под диктовку английских спецслужб.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан