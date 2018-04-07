Самым богатым человеком Европы стал президент Louis Vuitton с состоянием более $70 миллиардов
Французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), стал самым богатым человеком Европы.
Состояние Арно составляет $70,7 млрд. При этом первое место в рейтинге ему обеспечил рост котировок компании Christian Dior SE, в которой бизнесмену принадлежит доля, передают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
Ранее самым богатым европейцем считался испанский миллиардер, основатель Inditex Амансио Ортега. Сейчас его состояние оценивается в $70,2 млрд.
При этом в списке самых богатых людей мира Арно занимает четвертую строчку. Первые три места занимают американские миллиардеры.
Ранее Forbes составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году, который возглавил Кирилл Шамалов.Бизнес
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