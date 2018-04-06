Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Также она должна выплатить штраф в размере 18 млрд вон (около $17 млн), сообщает «Рёнхап».

Пак Кын Хе задержали в конце марта 2017 года. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.

Прокуратура требовала для экс-президента 30 лет тюрьмы и уплаты 118,5 млрд вон (около $95 млн) штрафов.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в конце 2016 года с участием подруги экс-президента Цой Сун Силь. Она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.



В результате в Южной Корее впервые была проведена процедура импичмента. Новым президентом страны стал Мун Чжэ Ин.

