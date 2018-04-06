В Ульяновске из-за грубых нарушений закрыли несколько торговых центров

В Ульяновской области региональная прокуратура проверила безопасность в 350 объектах из 363. Нарушения выявлены в 300 торговых центрах.

Уже возбуждено 128 дел об административных правонарушениях, направлено в суды 19 исков о приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов, внесено 58 представлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

Прокуратура также приостановила работу нескольких торговых центров. Среди них: ТРЦ «Альянс» по ул. Рябикова, кинотеатр «Луна» и КвестДром по ул. Камышинской, детская игровая зона «Лазертаг», а также детские площадки «ИгроПарк» и «Чемпион» в ТЦ «Пушкаревское кольцо» по Московскому шоссе.

Ранее в России закрыли 15 торговых центров после внеочередной проверки Генеральной прокуратуры в связи с гибелью 64 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта.