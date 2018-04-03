Google подтвердил, что YouTube маркирует контент российских каналов с госфинансированием

Компания Google подтвердила, что YouTube приступил к маркировке контента государственных российских телеканалов.



«Как часть наших усилий по обеспечению большей прозрачности контента, мы начали добавлять пометки рядом с контентом каналов, получающих государственное финансирование», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом YouTube маркирует видеоконтент специальным предупреждением, в котором сообщается, что данное СМИ финансируется российским правительством.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли поправки в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и связи», обязывающие иностранные СМИ, которые признаны иностранными агентами, регистрировать юридическое лицо на территории России и через него распространять информацию.