ТАИФ увеличил долю в «Казаньоргсинтезе» до 53,93%

Фото: пресс-служба ОАО "ТАИФ"

Дочерняя компания ТАИФ ООО «Телеком-менеджмент» 12 февраля увеличила долю в ПАО «Казаньоргсинтез» на 0,22%, до 53,93%. При этом пакет обыкновенных акций вырос на 0,24%, до 56,32%, сообщает «Коммерсант».

Уставный капитал «Казаньоргсинтеза» составляет 1,9 млрд руб., из них 1,78 млрд руб. приходится на обыкновенные акции и 119,6 млн — на привилегированные номиналом 1 рубль. Другие крупные акционеры татарстанского химпредприятия — принадлежащий республике «Связьнефтехим» (10,55%) и «Ак Барс» Банк (16,11%).