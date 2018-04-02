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ТАИФ увеличил долю в «Казаньоргсинтезе» до 53,93%

17:40, 02.04.2018 Сюжет:  ОАО «ТАИФ»
ТАИФ увеличил долю в «Казаньоргсинтезе» до 53,93%
Фото: пресс-служба ОАО "ТАИФ"

Дочерняя компания ТАИФ ООО «Телеком-менеджмент» 12 февраля увеличила долю в ПАО «Казаньоргсинтез» на 0,22%, до 53,93%. При этом пакет обыкновенных акций вырос на 0,24%, до 56,32%, сообщает «Коммерсант».

Уставный капитал «Казаньоргсинтеза» составляет 1,9 млрд руб., из них 1,78 млрд руб. приходится на обыкновенные акции и 119,6 млн — на привилегированные номиналом 1 рубль. Другие крупные акционеры татарстанского химпредприятия — принадлежащий республике «Связьнефтехим» (10,55%) и «Ак Барс» Банк (16,11%).

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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