КФУ стал участником проекта по использованию ИИ в дипломах

Большинство студентов воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, а не замену своей работы

Фото: Ринат Назметдинов

Казанский федеральный университет (КФУ) стал одним из 11 вузов, участвующих в проекте «Яндекса» и НИУ ВШЭ, который направлен на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процесс подготовки дипломов, пишет РИА «Новости».

Проект стартовал в 2024 году и с тех пор охватил более 500 студентов из различных университетов, включая ИТМО, НГТУ, ННГУ, СибГМУ и другие. Студенты обучаются использовать нейросеть YandexGPT для выполнения трудоемких задач, таких как анализ источников, структурирование информации и визуализация данных.

— Студенты активно применяли ИИ для структурирования текста (60%) и литературного обзора (51%). 47% использовали ИИ для создания черновиков, а 42% — для стилистической корректировки, — сообщили в пресс-службе «Яндекс Образования».

На защитах дипломов студенты делились опытом использования ИИ и объясняли, как планируют применять нейросети в своей будущей работе. Опрос показал, что большинство студентов воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, а не замену своей работы. 45% уточнили, что ИИ помогал лишь в некоторых аспектах, а 34% использовали его эпизодически.

Напомним, что Рособрнадзор объявил предостережения 40 вузам, включая Казанский федеральный университет и Институт развития образования Татарстана. Ведомство указало на недопустимость нарушений обязательных требований и призвало учебные заведения принять меры для их соблюдения.



Анастасия Фартыгина