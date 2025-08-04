В России ФАС проверит 12 тыс. АЗС из-за подозрений в нарушении антимонопольного законодательства

В анализе участвуют как станции крупных вертикально интегрированных компаний, так и независимые АЗС

Фото: Мария Зверева

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку цен на 12 тыс. автозаправочных станций (АЗС) по всей стране. Цель проверки — выявить возможные нарушения антимонопольного законодательства, пишет РИА «Новости».

Как сообщили в ФАС, в анализе участвуют как станции крупных вертикально интегрированных компаний, так и независимые АЗС.

— В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования, — уточнили представители службы.

Кроме того, ФАС уже возбудила дело против компании «Газпром ГНП продажи». В мае и июне компания значительно сократила объемы продажи бензина на бирже: Аи-92 — на 74%, Аи-95 — на 50%. Также в региональных отделениях ФАС рассматриваются четыре дела по фактам необоснованного повышения цен на АЗС.

Напомним, что с 1 марта 2026 года автозаправочные станции, расположенные вдоль автомобильных дорог, обязаны будут обеспечить возможность зарядки электромобилей. Новые требования касаются установки зарядных станций постоянного тока с мощностью не менее 44 кВт.



Анастасия Фартыгина