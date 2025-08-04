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Происшествия

В Татарстане из реки Шешма извлекли тело мужчины

08:22, 04.08.2025

Это шестой случай гибели на воде в Татарстане за сутки

В Татарстане из реки Шешма извлекли тело мужчины
Фото: Динар Фатыхов

Тело 49-летнего мужчины было извлечено из реки Шешма в Нижнекамском районе, вблизи пгт Камские Поляны в Усть-Шешминском заливе. Тело было обнаружено очевидцами в 10 метрах от берега.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Это уже шестой случай гибели на воде в Татарстане за последние сутки.

Рената Валеева

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