В Татарстане из реки Шешма извлекли тело мужчины

Это шестой случай гибели на воде в Татарстане за сутки

Фото: Динар Фатыхов

Тело 49-летнего мужчины было извлечено из реки Шешма в Нижнекамском районе, вблизи пгт Камские Поляны в Усть-Шешминском заливе. Тело было обнаружено очевидцами в 10 метрах от берега.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Это уже шестой случай гибели на воде в Татарстане за последние сутки.

Рената Валеева