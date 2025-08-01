В Татарстане расширили систему информирования о ЧС через IP-домофонию

Основные функции системы включают информирование жителей через домофонные панели и централизованное открытие дверей подъездов в случае ЧС

Фото: Фото: редакция "Яшел Узэн"

В трех населенных пунктах республики — Зеленодольске, поселке Васильево и селе Айша — заработала система информирования через IP-домофонию. Она позволяет оперативно информировать жителей многоквартирных домов о чрезвычайных ситуациях и режиме беспилотной опасности.

Тестовый запуск состоялся 1 августа в доме №30 по улице Мичурина в Зеленодольске.

Фото: редакция "Яшел Узэн"

Цифровой сервис уже охватил более 1 000 подъездов в 260 домах трех населенных пунктов. С начала 2024 года IP-домофонией оборудовано более 50% многоквартирных домов Зеленодольска.

Технологическое решение уже успешно работает в 10 населенных пунктах республики и продолжает расширяться, повышая комфорт и защищенность жителей Татарстана.

Дмитрий Зайцев