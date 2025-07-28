Индийская компания TCS сократит более 12 000 сотрудников

Сокращение штата на 2% коснется более 12 000 человек в связи с переориентацией на новые технологии и оптимизацией операций

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Индийская технологическая корпорация Tata Consultancy Services объявила о сокращении около 2% своего персонала. Это затронет более 12 000 сотрудников по всему миру — часть из них будет уволена, а часть переведена на новые проекты. Решение принято в рамках перестройки операционной модели и ориентации на облачные и ИИ‑сервисы.

TCS основана в 1968 году и является одной из крупнейших в мире консалтинговых и IT‑компаний. Управление компанией заявило, что реорганизация позволит улучшить эффективность и гибкость бизнеса, а также сохранить конкурентоспособность в условиях роста спроса на цифровые решения.

Сокращения совпадают с общими тенденциями на рынке: компании в Индии, а также в Северной Америке и Европе активно пересматривают кадровую стратегию и сокращают менее востребованные роли, инвестируя в перспективные направления — облака, автоматизацию и AI.

Эксперты отмечают, что для TCS подобные меры станут проверкой способности адаптироваться без значительного ущерба для клиентских проектов. Ожидается, что часть сотрудников будет перераспределена в партнерские структуры или начальные подразделения по развитию AI‑решений.

Компания подчеркнула, что поддержит уволенных и пересмотрит условия компенсации и обучения. Подобные шаги, по мнению аналитиков, помогут TCS обойти кадровый кризис и удержать технологический фокус без ущерба качеству услуг.

Артем Гафаров