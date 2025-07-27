Россияне тратят почти 10 тысяч рублей в месяц на услуги для дома и красоты

Наиболее востребованными услугами стали ремонт техники (28%), услуги в сфере красоты (24%) и сборка мебели (21%)

Фото: Артем Дергунов

Согласно исследованиям «Авито», жители России в среднем тратят 9 708 рублей в месяц на услуги для дома, красоты и ухода. Это выяснили в результате опроса, в котором 66% респондентов признались, что уже пользовались такими сервисами.

Наиболее востребованными услугами стали ремонт техники (28%), услуги в сфере красоты (24%) и сборка мебели (21%). Мастеров россияне чаще всего ищут через онлайн-платформы (57%), а при выборе ориентируются на отзывы, цену и гарантии качества.

Спрос на услуги продолжает расти. В июне 2025 года интерес к парикмахерским и косметическим услугам увеличился на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Также на 11% возросло количество запросов на ремонт и обслуживание техники, а услуги по ремонту и отделке помещений стали популярнее на 10%.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Среди тех, кто интересуется бытовыми услугами, 4% заказывают их несколько раз в неделю, 5% — раз в неделю, а 10% — 1—2 раза в месяц. Почти треть (29%) пользовались услугами один или несколько раз, но не делают этого регулярно.

Основные причины обращения к специалистам — необходимость специальных навыков (44%) и уверенность в том, что профессионалы справятся лучше (38%). Более четверти респондентов (27%) хотят освободить время для отдыха.

При выборе мастера россияне обращают внимание на отзывы (58%), гарантии качества (56%) и цену (56%). Женщины чаще ориентируются на отзывы, чем мужчины.

Также стало известно, что россияне тратят в среднем 12 тыс. рублей на отпускные покупки.



Анастасия Фартыгина