В Татарстане наблюдается значительное снижение числа заявлений о пропаже людей

В 2020 году таких заявлений было 4088, в 2024-м — 1314

Фото: Динар Фатыхов

МВД по Республике Татарстан зафиксировало устойчивую тенденцию к снижению количества заявлений о безвестном исчезновении граждан за последние шесть лет. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным МВД, количество заявлений о пропаже людей неуклонно снижается, демонстрируя заметную положительную динамику. Так, в 2020 году было зарегистрировано 4088 заявлений, в 2021-м — 3694, в 2022-м — 2896, в 2023-м — 2623, а в 2024 году — 1314.

Особенно впечатляющим выглядит снижение в первом полугодии 2025 года, когда было зафиксировано всего 411 таких заявлений. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о значительных успехах в работе правоохранительных органов и повышении эффективности профилактических мер.

Рената Валеева