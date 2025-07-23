В России за два года число врачей увеличилось на 16 тысяч

В настоящее время в стране трудятся 558 тыс. врачей, из которых 9% работают в сельской местности

Фото: Мария Зверева

В России за последние два года количество врачей возросло более чем на 16 тыс. благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства, пишет РИА «Новости».

В настоящее время в стране трудятся 558 тыс. врачей, из которых 9% работают в сельской местности. Также более одного миллиона медицинских работников имеют среднее профессиональное образование, из них 14,6% находятся в сельских районах.

Голикова отметила, что программа «Земский доктор» стартовала в 2012 году и была расширена в 2018 году для привлечения среднего медицинского персонала. За все время реализации этой программы в малые города и села было привлечено почти 72 тыс. медицинских работников. На эти цели было направлено около 73 млрд рублей.

— Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за последние два года количество врачей в целом у нас возросло более чем на 16 тысяч, — подчеркнула Голикова. Она также добавила, что удалось значительно сократить отток среднего медицинского персонала.

Напомним, что в России предлагают обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за их неразборчивого почерка. Соответствующее письмо депутат Госдумы Антон Ткачев направил на имя министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

Анастасия Фартыгина