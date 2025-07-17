Нижнекамск подключился к системе оповещения об угрозе БПЛА через домофоны

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Таттелеком»

Нижнекамск стал пятым городом в Татарстане, где система оповещения жителей об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов запущена через домофоны компании «Таттелеком». Об этом сообщили в пресс-службе.

Система была протестирована в одном из домов по улице Химиков.

Теперь, в случае активации режима ЧС Единой дежурно-диспетчерской службой города, двери более 1 200 подъездов многоквартирных домов, оснащенных IP-домофонами компании, будут централизованно открываться. Жители услышат через домофонные панели специальное звуковое сообщение: «Внимание! Опасность атаки БПЛА! Подъездные двери открыты! При необходимости вы можете воспользоваться подъездами для укрытия!».

Ранее аналогичная система была запущена в Альметьевске, Елабуге, Иннополисе и Казани.



Рената Валеева