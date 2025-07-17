Центробанк рассказал об экономической ситуации в Татарстане

Положительную динамику показывает индустрия гостеприимства, однако есть проблема — нехватка кадров в отрасли

Фото: Мария Зверева

Центральный банк России представил анализ экономической ситуации в регионах страны. Особое внимание уделено развитию отдельных отраслей и регионов. Доклад опубликован на официальном сайте регулятора.

Волго-Вятский регион, куда входит Татарстан, демонстрирует неоднозначную экономическую динамику, а именно рост розничных продаж и платных услуг превышающий общероссийский уровень, охлаждение рынка жилья, ценовые ожидания бизнеса остаются выше средних по стране.

Туристический сектор республики показывает положительную динамику — планируется реализация новых проектов по строительству гостиниц, развивается сотрудничество с Самарской областью, но при этом отмечается дефицит кадров в сфере туризма.

Производственный сектор демонстрирует смешанную динамику: снижается выпуск мебели из-за охлаждения рынка жилья, умеренно растут потребительские цены, равно как и сфера услуг показывает рост.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об обеспечении банками возможности для проведения операций с цифровым рублем.



Дмитрий Зайцев