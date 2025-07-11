В Казани продолжают благоустраивать сквер на улице Миславского

В Казани продолжается обновление сквера на улице Миславского, который был основан в 19-м веке. В настоящее время строители устанавливают гранитные ступени, облицовывают парапеты и собирают каркас для нового фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов.

После завершения работ в сквере появятся светильники, скамейки, а также будут высажены кустарники и цветы. Символом сквера станет Зилант, который почти готов и вскоре украсит это историческое место.

Обновление сквера осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Анастасия Фартыгина