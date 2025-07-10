В Казани представили самоучители нового поколения по татарскому и чувашскому языкам

В столице Татарстана состоялась презентация инновационных самоучителей по татарскому и чувашскому языкам. Новые пособия разработаны учеными Казанского научного центра РАН, пишет пресс-служба Минобрнауки республики.

Инициатива по созданию современных учебных пособий зародилась в 2022 году после встречи представителей молодежной лаборатории Казанского научного центра РАН с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.



Проект получил поддержку раиса республики, и при содействии Комиссии по сохранению и развитию родных языков за последние три года было выпущено уже пять самоучителей, включая пособия по удмуртскому, марийскому, а теперь и чувашскому с татарским языкам.



Особенность самоучителя по татарскому языку, разработанного Алексеем Арзамазовым, заключается в том, что сам автор выучил язык с нуля перед написанием книги. «Этот самоучитель — это взгляд на татарскую грамматику, язык, культуру со стороны», — описал свою работу филолог, демонстрируя достаточно свободное владение татарским, пусть и с акцентом.

Пособие содержит «интересные тексты» и имена, которые, по мнению Арзамазова, олицетворяют татарскую культуру. Среди таких знаковых фигур упоминаются классики вроде Ильхама Шакирова, Альфии Авзаловой, Амирхана Еники, а также современные исполнители, такие как Салават Фатхетдинов и даже Элвин Грей.

— Самое сложное — это произношение. Вы знаете, это национальная татарская забава — обращать внимание на акцент. Мне говорят, что у меня мишарский диалект, — с улыбкой отметил ученый.

Он добавил, что системное изучение языка начал четыре года назад, и считает, что разговорного уровня можно достичь за полгода.



Ранее, в 2023 году, сотрудник лаборатории, которой руководит Алексей Арзамазов, Максим Кузнецов уже выпустил свой самоучитель по татарскому языку. По словам Кузнецова, его подход отличается от подхода Арзамазова: «У меня больший упор на теорию, на объяснение этой теории понятным языком. У него [Алексея Арзамазова] больший упор на коммуникативную составляющую, диалоги».

На сегодняшней презентации Максим Кузнецов представил самоучитель по чувашскому языку. Он рассказал, что на освоение нового для него чувашского языка ушло около двух месяцев, а еще три месяца — на написание книги.

Следующим проектом лаборатории станет самоучитель по эрзянскому языку, одному из двух официальных языков Республики Мордовия.

Рената Валеева