Эксперт рассказал, как абитуриенты становятся жертвами преступников

Фото: Максим Платонов

Мошенники активно используют психологическое давление и цифровые уязвимости для обмана абитуриентов в период приемной кампании, заявил RT директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Он отметил, что количество фиксируемых инцидентов с каждым годом увеличивается, а схемы становятся все изощреннее.

По словам Бедерова, в этом году наблюдается несколько ключевых схем мошенничества, направленных на уязвимых молодых людей и их родителей.

— Ключевые схемы этого года включают в себя фишинг по виду приемной комиссии, фейковую продажу бюджетных мест и повышение баллов за ЕГЭ, регистрации в различных поддельных реестрах абитуриентов и получение учета военкоматов, — пояснил эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игорь Бедеров подчеркнул, что под основной угрозой находятся несколько категорий граждан.

— Основные категории риска — это абитуриенты в возрасте 17—18 лет и их родители, а также жители регионов с низкой информированностью о цифровой безопасности. Юноши, встающие на воинский учет, также находятся под угрозой, — уточнил он.

Для того чтобы не стать жертвой обмана, директор департамента расследований T.Hunter назвал основные признаки, которые должны насторожить любого абитуриента или его родственника.

— Основные признаки мошенничества включают требование конфиденциальных данных и паролей, давление на срочность и угрозы, а также использование неофициальных каналов связи и поддельных веб-сайтов, — заключил Бедеров, призывая граждан к максимальной бдительности и проверке любой подозрительной информации через официальные источники.

Рената Валеева