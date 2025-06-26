Почти 3 миллиона человек оформили карту болельщика
Почти 3 млн человек оформили карту болельщика для посещения футбольных матчей, сообщил президент РФС Александр Дюков на конференции организации.
Глава РФС подчеркнул стремление союза к расширению футбольной аудитории в стране.
— Наша цель — постепенно наращивать число интересующихся футболом в России, чтобы вернуться к значениям 2021 года, когда в нашей стране прошел чемпионат Европы, — заявил Дюков.
В рамках этой стратегии РФС совместно с Минцифры планирует активно развивать цифровые сервисы.
Он добавил, что РФС намерен использовать накопленную базу пользователей карты болельщика, чтобы предложить им «комплексную цифровую услугу, которая позволит получать всевозможную информацию о матчах и использовать сервисы на стадионе».
По словам функционера, новые инициативы коснутся и более широкой аудитории
Напомним, закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации призвана обеспечить зрителям комфортный проход на стадион.
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