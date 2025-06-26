Почти 3 миллиона человек оформили карту болельщика

Фото: Артем Дергунов

Почти 3 млн человек оформили карту болельщика для посещения футбольных матчей, сообщил президент РФС Александр Дюков на конференции организации.

Глава РФС подчеркнул стремление союза к расширению футбольной аудитории в стране.

— Наша цель — постепенно наращивать число интересующихся футболом в России, чтобы вернуться к значениям 2021 года, когда в нашей стране прошел чемпионат Европы, — заявил Дюков.

В рамках этой стратегии РФС совместно с Минцифры планирует активно развивать цифровые сервисы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он добавил, что РФС намерен использовать накопленную базу пользователей карты болельщика, чтобы предложить им «комплексную цифровую услугу, которая позволит получать всевозможную информацию о матчах и использовать сервисы на стадионе».

По словам функционера, новые инициативы коснутся и более широкой аудитории

Напомним, закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации призвана обеспечить зрителям комфортный проход на стадион.

Рената Валеева