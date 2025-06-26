В Татарстане изменилось расписание речных перевозок

Фото: Динар Фатыхов

Группа компаний «Татфлот» в лице Речного порта Казани сообщила об изменениях в расписании движения судов по внутренним водным путям. Обновленная информация была опубликована на официальных страницах Речпорта в социальных сетях.



С сегодняшнего дня для жителей и гостей республики открывается дополнительная возможность добраться до Тетюшей. Ежедневно будет работать новый рейс с отправкой из Казани в 18.00. Маршрут следования судна проложен с обязательной остановкой в Болгаре. Для тех, кто планирует вернуться из Тетюшей по воде, предусмотрен утренний рейс в 05.30, также с заходом в Болгар.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В связи с потребностями пассажиропотока с 30 июня будут внесены изменения во время отправления некоторых рейсов в направлении Печищ. Выход запланирован на 12.00 и 16.00 из Казани.

Также сообщается об отмене рейса, который ранее отправлялся в 09.00 до Болгара.

Рената Валеева