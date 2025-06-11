В Набережных Челнах прохожие спасли девочку из загоревшегося автомобиля

Накануне в одном из дворов Набережных Челнов загорелся легковой автомобиль Nissan. В момент возгорания в машине находилась девочка трех-пяти лет, которая была в автомобиле одна.

По словам очевидцев, неравнодушные прохожие быстро среагировали и успели вытащить ребенка из горящей машины до распространения огня. Когда пожарные из ГУ МЧС РФ по РТ прибыли на место, они потушили горение моторного отсека на площади одного квадратного метра.

Хозяина машины на месте не было. Позже он рассказал, что вернулся с дачи, припарковал машину и ушел домой.

