Советник главы Минпромторга Татарстана возглавил объединение кластеров России
Деловое объединение создано для стимулирования развития российской отраслевой промышленности
Советник министра промышленности и торговли Татарстана Сергей Майоров назначен главой делового объединения кластеров России. Об этом сообщает телеграм-канал промышленного кластера Татарстана.
Организацию учредили для стимулирования эффективного развития отраслей промышленности России с помощью взаимодействия различных кластеров.
Деловое объединение планирует реализовывать совместные проекты и подключать предприятия кластеров к участию в федеральных и региональных национальных проектах с целью социально-экономического развития страны.
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