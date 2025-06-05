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Промышленность

Советник главы Минпромторга Татарстана возглавил объединение кластеров России

15:50, 05.06.2025

Деловое объединение создано для стимулирования развития российской отраслевой промышленности

Советник главы Минпромторга Татарстана возглавил объединение кластеров России
Фото: Михаил Захаров

Советник министра промышленности и торговли Татарстана Сергей Майоров назначен главой делового объединения кластеров России. Об этом сообщает телеграм-канал промышленного кластера Татарстана.

Организацию учредили для стимулирования эффективного развития отраслей промышленности России с помощью взаимодействия различных кластеров.

Деловое объединение планирует реализовывать совместные проекты и подключать предприятия кластеров к участию в федеральных и региональных национальных проектах с целью социально-экономического развития страны.

Дарья Сайфиева

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