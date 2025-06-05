«Ак Барс» объявил о заключении контрактов с семью хоккеистами
«Ак Барс» объявил о заключении контрактов с семью хоккеистами. Официальное сообщение опубликовано в соцсетях клуба.
«Ак Барс» заключил однолетние односторонние контракты ВХЛ с вратарем Булатом Мухамовым, защитниками Всеволодом Альметкиным, Ильей Филатовым, Раяном Хузихановым, нападающими Эдуардом Габдрахмановым, Иваном Климкиным и Иваном Мехововым.
Все семеро выступают в командах Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из клубной структуры «Ак Барса» — альметьевский «Нефтяник» и казанский «Барс».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.