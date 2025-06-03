В Татарстане проверят пляжи детских лагерей перед стартом купального сезона

Фото: Максим Платонов

В Татарстане стартовала подготовка к купальному сезону в детских оздоровительных лагерях. Специалисты Центра ГИМС приступили к проверке пляжей на соответствие требованиям безопасности, сообщается в докладе замначальника Главного управления МЧС России по Татарстану Максима Трущина.

На данный момент поступило две заявки на открытие пляжей в Чистопольском районе — в лагерях «Солнышко» и «Раздолье». Их планируется открыть 12 июня после проведения всех необходимых проверок.

Параллельно в регионе реализуется Всероссийская акция «Научись плавать». С начала года проведено 553 занятия, охвативших 17 394 ребенка. Только за последнее время обучение прошли 4 553 школьника на 128 занятиях. Акция направлена на формирование у детей навыков безопасного поведения на воде и предотвращение несчастных случаев.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Контроль за соблюдением требований безопасности в местах массового отдыха у воды, особенно на территории детских учреждений, будет осуществляться в течение всего купального сезона.

Напомним, что в 2025 году средняя стоимость путевки в летний оздоровительный детский лагерь составила 24,4 тыс. рублей.



Матвей Гавриков