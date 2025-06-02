Гидрометцентр Татарстана: республику накрыла волна дождей и сильного ветра

Фото: Михаил Захаров

После продолжительного периода засушливой и жаркой погоды Татарстан оказался во власти активных атмосферных фронтов, принесших с собой дожди, грозы и усиление ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.



Сегодня, 2 июня, Татарстан находится в зоне холодного атмосферного фронта, в большинстве районов отмечаются дожди, местами грозы и сильный ветер до 15—20 м/с. Температура воздуха существенно понизилась и в полдень составила +18.

В ближайшие дни в республике сохранится циклонический тип погоды, что означает продолжение дождей различной интенсивности, а также вероятность гроз и сильного ветра.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

3 июня: ожидаются дожди, ночью в западной половине республики сильные. Ночью местами прогнозируется сильный ветер 15—20 м/с, возможны грозы. Температура воздуха ночью до +12, днем до +22.

4 июня: ночью существенных осадков не ожидается, температура до +13. Днем местами пройдет кратковременный дождь, температура повысится до +25.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

5 июня: территория республики окажется под влиянием южного циклона. Ожидаются дожди, местами сильные; утром и днем усилится ветер до 15—20 м/с. Температура ночью до +14, днем не превысит +22.

Предварительный прогноз на 6 и 7 июня: местами пройдет небольшой дождь, температура в дневные часы повысится до +25.

Напомним, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 1 и 2 июня. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды, которое начнется уже в полдень.

Рената Валеева