В американских тюрьмах находятся 77 граждан России, заявили в посольстве РФ в США

Фото: Максим Платонов

По данным посольства России в США, в настоящее время в американских тюрьмах отбывают наказание 77 граждан РФ. Об этом сообщили РИА «Новости» в российском диппредставительстве.

Согласно информации посольства, большинство российских граждан обвиняются в совершении ненасильственных преступлений, включая отмывание денежных средств, нарушение экспортного законодательства и кибермошенничество. Однако, как отметили в дипломатической миссии, среди заключенных есть и те, кто осужден по тяжким статьям.

Посольство выразило обеспокоенность сложностями в получении полной информации о российских заключенных от местных властей.

— К сожалению, местные власти уклоняются от предоставления выверенной информации о российских заключенных, ссылаясь на отсутствие единой статистики, — заявили в диппредставительстве.

Министр юстиции России Константин Чуйченко на Петербургском юридическом форуме предложил рассмотреть возможность введения освобождения от уголовной ответственности для тех, кто нарушил закон, защищая нравственные ценности.



Рената Валеева