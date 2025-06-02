В американских тюрьмах находятся 77 граждан России, заявили в посольстве РФ в США
По данным посольства России в США, в настоящее время в американских тюрьмах отбывают наказание 77 граждан РФ. Об этом сообщили РИА «Новости» в российском диппредставительстве.
Согласно информации посольства, большинство российских граждан обвиняются в совершении ненасильственных преступлений, включая отмывание денежных средств, нарушение экспортного законодательства и кибермошенничество. Однако, как отметили в дипломатической миссии, среди заключенных есть и те, кто осужден по тяжким статьям.
Посольство выразило обеспокоенность сложностями в получении полной информации о российских заключенных от местных властей.
— К сожалению, местные власти уклоняются от предоставления выверенной информации о российских заключенных, ссылаясь на отсутствие единой статистики, — заявили в диппредставительстве.
Министр юстиции России Константин Чуйченко на Петербургском юридическом форуме предложил рассмотреть возможность введения освобождения от уголовной ответственности для тех, кто нарушил закон, защищая нравственные ценности.
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