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ГАИ предупреждает: в ближайшие часы Татарстан накроет гроза с усилением ветра

20:15, 31.05.2025
ГАИ предупреждает: в ближайшие часы Татарстан накроет гроза с усилением ветра
Фото: Михаил Захаров

В ближайшие часы в Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия: гроза с усилением ветра до 24 м/с, местами возможен град. Госавтоинспекция рекомендует водителям проявлять особую осторожность на дорогах.

Специалисты советуют:

  • снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств;
  • быть внимательными на открытых участках дорог из-за риска порывов бокового ветра;
  • избегать резких маневров и обгонов;
  • при сильной непогоде переждать ее в безопасном месте.

Для безопасного передвижения рекомендуется:

  • регулярно следить за прогнозом погоды и сообщениями Госавтоинспекции;
  • планировать маршрут с учетом актуальных погодных условий.

Напоминаем, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения.

Матвей Гавриков

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