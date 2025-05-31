ГАИ предупреждает: в ближайшие часы Татарстан накроет гроза с усилением ветра
В ближайшие часы в Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия: гроза с усилением ветра до 24 м/с, местами возможен град. Госавтоинспекция рекомендует водителям проявлять особую осторожность на дорогах.
Специалисты советуют:
- снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств;
- быть внимательными на открытых участках дорог из-за риска порывов бокового ветра;
- избегать резких маневров и обгонов;
- при сильной непогоде переждать ее в безопасном месте.
Для безопасного передвижения рекомендуется:
- регулярно следить за прогнозом погоды и сообщениями Госавтоинспекции;
- планировать маршрут с учетом актуальных погодных условий.
Напоминаем, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения.
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