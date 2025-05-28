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В Казани на улице Курчатова обнаружена течь воды на проезжей части

08:03, 28.05.2025

В Казани на улице Курчатова у дома №6 зафиксирована течь воды на проезжей части, сообщили в Госавтоинспекции города.

В связи с этим водителям рекомендовано соблюдать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Аварийная служба уже выехала на место для оперативного устранения неисправности.

Рената Валеева

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