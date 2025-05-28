В Казани на улице Курчатова обнаружена течь воды на проезжей части
В Казани на улице Курчатова у дома №6 зафиксирована течь воды на проезжей части, сообщили в Госавтоинспекции города.
В связи с этим водителям рекомендовано соблюдать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Аварийная служба уже выехала на место для оперативного устранения неисправности.
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