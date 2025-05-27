В СК России доложат о расследовании преступления с участием мигрантов в Казани
В Казани возбуждено уголовное дело после нападения мигрантов на девушку в жилом доме, где было совершено преступление сексуального характера.
Об этом сообщается в телеграм-канале Следкома.
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Татарстану Владимиру Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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