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В СК России доложат о расследовании преступления с участием мигрантов в Казани

21:55, 27.05.2025
В СК России доложат о расследовании преступления с участием мигрантов в Казани
Фото: Ирина Плотникова

В Казани возбуждено уголовное дело после нападения мигрантов на девушку в жилом доме, где было совершено преступление сексуального характера.

Об этом сообщается в телеграм-канале Следкома.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Татарстану Владимиру Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Матвей Гавриков

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