В Казани у банкоматов появились ростовые фигуры полицейских для борьбы с мошенниками

. Фото: Максим Платонов

В Казани возле банкоматов в торговых центрах и отделениях банков установили макеты полицейских в полный рост. На табличках, которые держат фигуры, написано предупреждение о финансовых мошенниках и призыв быть внимательными. Об этом сообщили пресс-службе ФСБ республики.

Цель акции — отвлечь людей, которые могут находиться под давлением мошенников по телефону, и помочь им не перевести деньги на «безопасные счета». В среднем жители Татарстана теряют около 15 млн рублей в день из-за дистанционных мошенничеств.



Макеты появятся на 23 улицах Казани и в других населенных пунктах республики.

Напомним, что в этом году жители Татарстана потеряли уже на 145 млн рублей больше из-за действий мошенников. Благодаря своему экономическому развитию, республика по-прежнему занимает первое место в ПФО по количеству подобных преступлений. О том, почему МВД испытывает нехватку сотрудников, зачем там ждут окончания СВО и какая самая популярная схема у злоумышленников, — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина