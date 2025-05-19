Лишь 2% казанцев доверяют рекламе при выборе лекарств, большинство полагаются на личный опыт и советы врачей

Фото: Татьяна Демина

Согласно опросу, проведенному фармацевтической компанией «Медисорб», только 2% казанцев доверяют рекламе при выборе лекарств. Большинство респондентов (33%) полагаются на собственный опыт, а 26% обращаются за советом к врачам. 17% выбирают фармацевтов в качестве консультантов.

Более половины казанцев (54%) имеют домашнюю аптечку. В ней чаще всего хранятся противовирусные препараты (62%), лекарства от воспалений (23%), средства для сердца и сосудов (18%) и БАДы (15%). Лекарства для лечения неврологических заболеваний встречаются в аптечках лишь у 11% опрошенных.

Интересно, что 46% казанцев, имеющих аптечку, обновляют ее раз в полгода. 37% проверяют запасы только при болезни, а 46% вообще не видят смысла в домашней аптечке. Около 41% думают о покупке лекарств только при появлении недуга, а 22% покупают базовые препараты раз в полгода и реже.

Реальное время / realnoevremya.ru

Когда речь идет о покупке лекарств, 73% казанцев предпочитают офлайн-аптеки. Главные преимущества такого выбора — близость аптек (48%) и возможность получить помощь от квалифицированных провизоров (29%). Почти половина опрошенных (43%) ценит возможность купить нужный препарат сразу.

— Треть опрошенных россиян говорит о потребности в персональном консультанте перед покупкой лекарств. Чаще всего у покупателей возникают вопросы о правилах приема и побочных эффектах (по 35%). Результаты исследования подчеркивают важную роль фармацевтов как надежных консультантов, — подчеркнула Наталья Воронцова, директор по продажам и маркетингу «Медисорб».

Если казанцам предложить новый или незнакомый препарат вместо привычного, лишь 44% согласились бы его купить. Каждый четвертый не готов отказаться от проверенного средства, а 21% готовы попробовать новинку, если она дешевле привычного лекарства.

Анастасия Фартыгина