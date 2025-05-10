Рафик Якубов претендует на пост генменеджера московского «Динамо»
Бывший генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов претендует на аналогичную должность в московском «Динамо». Об этом сообщил известный хоккейный журналист Алексей Шевченко.
— Я слышал краем уха, что Рафик — один из кандидатов на пост генменеджера московского «Динамо». Я поддерживаю это решение полностью. Для «Динамо» это было бы серьёзным подспорьем, — сказал Шевченко.
Ранее появлялась информация о возможном возвращении Рафика Якубова в «Ак Барс». В таком случае казанский клуб может расстаться с Маратом Валиуллиным, занимающим пост генерального менеджера «барсов».
Рафик Якубов в текущем сезоне работал спортивным директором тольяттинской «Лады».
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