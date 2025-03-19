В «Крыльях Советов» не подтвердили слухи о возможной отставке Осинькина

Фото: Динар Фатыхов

В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина. Заместитель гендиректора самарского клуба Руслан Пименов назвал эти слухи попыткой раскачать атмосферу в коллективе перед игрой с «Локомотивом» в Премьер-лиге.

— Это не так. Интересно, кому нужно раскачивать ситуацию перед игрой с «Локомотивом»?» — сказал Пименов «СЭ».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Вместе с самарской командой тренер вышел в Премьер-лигу в сезоне-2020/2021. Контракт Осинькина с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

В текущем чемпионате страны «Крылья Советов» занимают 12-е место с 19 очками. Следующий матч самарцы проведут дома 28 марта с «Локомотивом».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году ходили разговоры об интересе к Осинькину со стороны казанского «Рубина». Контракт нынешнего тренера казанцев Рашида Рахимова действует до конца следующего года.

Зульфат Шафигуллин