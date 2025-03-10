У основателя «МММ» Сергея Мавроди не нашлось наследников

Фото: Сейтумерова Анна

У основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, который скончался 26 марта 2018 года, не нашлось наследников. РИА «Новости» сообщили, что никто не открыл наследственное дело в течение шести месяцев после его смерти, что является законным сроком для этого.

Согласно документам, полученным агентством, если наследство не было открыто в установленный срок, потенциальные наследники должны обратиться в суд для восстановления срока. Однако по состоянию на сегодняшний день этого сделано не было.

Сергей Мавроди, родившийся в 1955 году в Москве, стал известен благодаря созданию «МММ» в 1989 году — крупнейшей финансовой пирамиды в истории России. Крах пирамиды начался в начале 2000-х годов, когда против Мавроди были выдвинуты обвинения в мошенничестве. В 2003 году он был задержан и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы, а его деятельность привела к ущербу более чем 110 млн рублей для десятков тысяч пострадавших.

После выхода на свободу в 2007 году Мавроди снова пытался создать финансовые схемы, запустив «МММ-2011» и «МММ-2012», которые также потерпели крах. По данным судебных приставов, на момент его смерти Мавроди оставил долгов на сумму более 1,6 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина