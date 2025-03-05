Песков назвал Минск лучшим местом для переговоров Путина и Трампа

Минск для Москвы является лучшим местом для проведения встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Он не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск — это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров, — цитирует его ТАСС.

27 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор длился полтора часа, в ходе обсуждения лидеры обсудили ключевые вопросы, такие как ближневосточное урегулирование и состояние российско-американских отношений, а также была затронута тема обмена граждан России и США, при этом Вашингтон подтвердил готовность выполнять достигнутые соглашения.

Елизавета Пуншева