В Уганде зафиксировали второй смертельный случай заражения лихорадкой Эбола

Фото: Михаил Захаров

В Уганде зафиксировали второй смертельный случай заражения лихорадкой Эбола на фоне вспышки вируса. Об этом сообщает ВОЗ со ссылкой на Минздрав Уганды.

— После объявления о вспышке суданского штамма вируса Эбола 30 января 2025 года министерство здравоохранения сообщило еще об одном подтвержденном случае в больнице Мулаго (в Кампале, — прим. ред.) у ребенка в возрасте четырех с половиной лет, который трагически скончался 25 февраля, — говорится в сообщении.

В феврале министр здравоохранения Уганды Диана Антвин подтвердила данные о вспышке вируса Эбола в столичной Кампале и сообщила о первом смертельном случае заражения. Агентство «Франс Пресс» передавало, что на начало февраля в Уганде было подтверждено девять случаев заражения Эболой.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.

Елизавета Пуншева