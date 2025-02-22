Глава Минздрава Татарстана Миннуллин провел 20 операций в Лисичанске
Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин провел 20 операций во время своей рабочей поездки в Лисичанск. Об этом глава Минздрава республики сообщил в своем телеграм-канале.
— В Лисичанской центральной больнице успешно внедрены в практику малоинвазивные лапароскопические вмешательства. За два дня провел 20 операций, — написал Миннуллин.
Татарстанская делегация привезла в Лисичанск новое эндоскопическое оборудование, которое способно помочь оперативно выявлять желудочно-кишечные патологии.
Ранее Миннуллин дважды посещал подшефный Татарстану город в Луганской Народной Республике.
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