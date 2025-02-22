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Глава Минздрава Татарстана Миннуллин провел 20 операций в Лисичанске

18:24, 22.02.2025
Глава Минздрава Татарстана Миннуллин провел 20 операций в Лисичанске
Фото: Мария Зверева

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин провел 20 операций во время своей рабочей поездки в Лисичанск. Об этом глава Минздрава республики сообщил в своем телеграм-канале.

— В Лисичанской центральной больнице успешно внедрены в практику малоинвазивные лапароскопические вмешательства. За два дня провел 20 операций, — написал Миннуллин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Татарстанская делегация привезла в Лисичанск новое эндоскопическое оборудование, которое способно помочь оперативно выявлять желудочно-кишечные патологии.

Ранее Миннуллин дважды посещал подшефный Татарстану город в Луганской Народной Республике.

Зульфат Шафигуллин

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