За вывод украденных денег за границу задержали 100 человек в Татарстане и Новосибирской области

Фото: Максим Платонов

В Татарстане и Новосибирской области полиция задержала более ста дропперов за вывод украденных денег за границу. Основная часть средств уходила на Украину. Об этом сообщил замминистра внутренних дел России Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах».

— МВД России на протяжении прошлого года проводило серьезные мероприятия по декриминализации двух регионов, в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу, в основном на Украину. То есть существовали целые группы молодых людей, которые занимались дропперством. Все деньги приходили туда и выводились. Это Татарстан и Новосибирск, — рассказал он.

По его словам, в Татарстане задержали более 40 человек, в Новосибирской области — более 60. По данным фактам возбудили уголовные дела по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Храпов добавил, что ведомство подготовило законопроект, предполагающий уголовное преследование дропперов.

— В законопроекте внесено предложение об ответственности за дропперство. В настоящее время люди, занимающиеся этой преступной деятельностью, в большинстве случаев не привлекаются к ответственности, что создает видимость безопасного «бизнеса».

Елизавета Пуншева