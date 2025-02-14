Россия предложила ОАЭ перенять опыт сдачи ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил ОАЭ рассмотреть возможность распространения в стране российского опыта сдачи ЕГЭ и создания флагманских школ по примеру ведущих образовательных организаций страны. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, российская сторона также выразила готовность организовать подготовку талантливых детей из ОАЭ для участия в международных предметных олимпиадах и оказать содействие в организации в ОАЭ мультимедийных исторических выставок, аналогичных выставке «Россия — моя история».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством просвещения Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области образования. Документ предусматривает взаимодействие двух стран в области начального, общего, среднего профессионального и дополнительного образования.

— Подписание документа создает возможности для обмена опытом среди педагогических работников и управленцев, поддержке прямых контактов между образовательными организациями, — отметили в пресс-службе Минпросвещения.

Сергей Кравцов также пригласил Сару бинт Юсеф аль-Амири принять участие в третьем международном форуме министров образования «Формируя будущее», который пройдет в июне в Казани.

Ранее в ведомстве озвучили идею о введении ЕГЭ по арабскому языку. Рособрнадзор готов приступить к разработке экзаменационных материалов, но для этого требуется около 2 лет на подготовку и апробацию. Подробнее — материале.

Рената Валеева