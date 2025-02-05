В Казани водитель потерял сознание и повредил 150 секций дорожного ограждения

Фото: Максим Платонов

На Горьковском шоссе в районе лесопарка «Лебяжье» произошла авария с участием грузового автомобиля КАМАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Водитель 1971 года рождения, имеющий 25-летний стаж вождения, потерял сознание, что привело к столкновению с металлическим дорожным ограждением, разделяющим потоки движения.

В результате инцидента автомобиль на протяжении более 562 метров повредил 150 секций ограждения. ДТП обошлось без пострадавших.

На место происшествия приехал экипаж ДПС. У водителя не выявлены признаки опьянения, однако его планируется направить в специализированное учреждение для дополнительного медицинского освидетельствования.

Анастасия Фартыгина