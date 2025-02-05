В Казани водитель потерял сознание и повредил 150 секций дорожного ограждения
На Горьковском шоссе в районе лесопарка «Лебяжье» произошла авария с участием грузового автомобиля КАМАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.
Водитель 1971 года рождения, имеющий 25-летний стаж вождения, потерял сознание, что привело к столкновению с металлическим дорожным ограждением, разделяющим потоки движения.
- В результате инцидента автомобиль на протяжении более 562 метров повредил 150 секций ограждения. ДТП обошлось без пострадавших.
На место происшествия приехал экипаж ДПС. У водителя не выявлены признаки опьянения, однако его планируется направить в специализированное учреждение для дополнительного медицинского освидетельствования.
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