Российские банки завершили 2024 год с рекордной прибылью

Фото: Максим Платонов

Банковский сектор России показал рекордные результаты за 2024 год, заработав 3,8 трлн рублей чистой прибыли. Это на 15,15% больше, чем годом ранее, сообщает Банк России в своем новом обзоре. Однако декабрьские показатели оказались значительно ниже ожидаемых, что частично объясняется влиянием укрепления рубля.

В декабре прибыль составила всего 187 млрд рублей, что в 2,8 раза меньше, чем в ноябре. Ключевым фактором этого падения стала отрицательная переоценка валюты, связанная с укреплением рубля. Убыток от этой переоценки оценили в 120 млрд рублей, в то время как в ноябре она принесла банкам дополнительные 162 млрд рублей.

Кроме валютных колебаний, на декабрьские показатели повлиял и рост операционных расходов. Они увеличились на 184 млрд рублей по сравнению с предыдущим месяцем. Это увеличение связано как с традиционным ростом затрат на персонал в конце года, так и с обесценением нематериальных активов у ряда банков.

В 2023 году российские банки заработали 3,3 трлн рублей чистой прибыли.

Рената Валеева