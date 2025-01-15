В гимназии №125 в Казани впервые за 37 лет проведут капремонт

Гимназия №125 в Казани, построенная в 1988 году, наконец-то получит капремонт, который не проводился на протяжении 37 лет. В этом году запланировано обновление кровли, инженерных сетей, окон, кабинетов и спортивной площадки. Об этом сообщили в мэрии города.

Работы начнутся до летних каникул в помещениях, не задействованных в учебном процессе, и должны быть завершены к началу следующего учебного года.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность этого проекта, уточнив, что средства на капремонт выделены из федерального бюджета в рамках программы «Развитие образования».

Он добавил, что гимназия №125 является первым образовательным учреждением в микрорайоне Азино и требует комплексного восстановления из-за накопившихся проблем, таких как протекающая кровля и аварийные электросети.

Директор гимназии Светлана Ахмерова рассказала о текущем состоянии здания, подчеркнув наличие трещин и необходимость замены старой проводки и трубопроводов. В библиотеке и актовом зале наблюдаются проблемы с протечками, что угрожает сохранности учебных материалов.

Капремонт позволит не только устранить существующие недостатки, но и создать более комфортные условия для обучения. В гимназии обучается около 50 классов, и обновление поможет улучшить качество образования для тысяч учеников.

Анастасия Фартыгина