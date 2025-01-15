Доначисления за капремонт в десятки тысяч рублей получили жители 15 домов Казани

Фото: Динар Фатыхов

Доначисления платы за капитальный ремонт в десятки тысяч рублей за несколько лет получили жители 15 домов Казани. Об этом РБК Татарстан сообщили в некоммерческой организации «Фонд ЖКХ». Фонд является региональным оператором программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Взносы доначислили по следующим адресам:

ул. Архитектора Гайнутдинова, 22;

ул. Архитектора Гайнутдинова, 26;

ул. Архитектора Гайнутдинова, 26, корпуса 2, 3, 5;

ул. Архитектора Гайнутдинова, 26, корпус 3;

ул. Закиева, 20, корпуса 1 и 2;

ул. Сибгата Хакима, 46;

ул. С. Хакима, 50;

ул. С. Хакима, 52;

ул. С. Хакима, 40;

ул. Алексея Козина, 3, лит. А и Б;

ул. А. Козина, 5;

ул. А. Козина, 7.

Как сообщает издание, в 2024 году «Фонд ЖКХ» поручил АО «Татэнергосбыт» произвести начисления взносов за капремонт по 15 многоквартирным домам. Плату жильцам необходимо произвести до мая 2025 года или рассрочить.

Ранее в редакцию издания обратился житель дома по улице С. Хакима, 50. В его платежной квитанции за декабрь была указана сумма за капремонт в 29 тыс. рублей. Оказалось, что с этой проблемой столкнулись жители и других домов. Суммы варьировались от 20 тыс. до более чем 40 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выяснилось, что в соответствии с поручением регионального оператора в декабре прошлого года жильцам доначислили плату за капремонт за период с февраля 2018 года по ноябрь 2024-го.

Как пояснили в фонде, согласно действовавшему до мая 2024 года законодательству, собственники помещений в многоквартирных домах уплачивали взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных организацией, осуществляющей начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Согласно принятым в апреле прошлого года поправкам, с июня прошлого года владельцы помещений начали вносить плату на основании квитанций, представленных региональным оператором своими или силами третьих лиц.

— Таким образом, механизм начисления взносов на капитальный ремонт и выставление платежных документов предусматривал участие организаций, осуществляющей начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном доме (УК, ТСЖ, ЖСК и так далее). С 1 января 2023 года вступил в силу агентский договор, заключенный между фондом и АО «Татэнергосбыт», который предусматривает начисление взносов на капитальный ремонт, формирование и печать платежных документов, прием денежных средств. Указанный агентский договор был заключен в целях соблюдения положений части 1 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации. Ввиду того что организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом №52 по ул. Сибгата Хакима г. Казани, начисление взносов на капитальный ремонт не производилось, фондом посредством платежного агента — АО «Татэнергосбыт» — были произведены доначисления с даты возникновения у собственников помещений обязанности по уплате взносов, — рассказали РБК Татарстан в фонде.



Елизавета Пуншева