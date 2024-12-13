Исследование: почти половина казанцев намерена закрыть кредиты и ипотеку в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Согласно опросу Группы «Ренессанс Страхование», почти половина казанцев выразила желание закрыть кредиты и ипотеку в 2025 году. Опрос, проведенный среди более 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, показал, что две трети респондентов не поставили финансовых целей на предстоящий год.



Среди тех, кто выдвинул финансовые планы, 28% намерены инвестировать в образование, 20% — сделать ремонт, 14% — вложиться в обслуживание или покупку нового автомобиля.

Также 11% респондентов планируют поездку в отпуск и 8% — покупку недвижимости. В повседневных расходах 42% опрошенных акцентируют внимание на основных бытовых нуждах, таких как еда и аренда, тогда как 28% планируют тратить на образование.

На Новый год большинство казанцев выразило пожелание закрыть кредиты (43%) и увеличить доход (35%), а 19% желают сформировать источник пассивного дохода. В целом оптимизм жителей Казани относительно будущего высок: 38% ожидают стабильности рубля в 2025 году, а 16% надеются на его укрепление.

Анастасия Фартыгина