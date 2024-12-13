Исследование: почти половина казанцев намерена закрыть кредиты и ипотеку в 2025 году
Согласно опросу Группы «Ренессанс Страхование», почти половина казанцев выразила желание закрыть кредиты и ипотеку в 2025 году. Опрос, проведенный среди более 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, показал, что две трети респондентов не поставили финансовых целей на предстоящий год.
- Среди тех, кто выдвинул финансовые планы, 28% намерены инвестировать в образование, 20% — сделать ремонт, 14% — вложиться в обслуживание или покупку нового автомобиля.
Также 11% респондентов планируют поездку в отпуск и 8% — покупку недвижимости. В повседневных расходах 42% опрошенных акцентируют внимание на основных бытовых нуждах, таких как еда и аренда, тогда как 28% планируют тратить на образование.
На Новый год большинство казанцев выразило пожелание закрыть кредиты (43%) и увеличить доход (35%), а 19% желают сформировать источник пассивного дохода. В целом оптимизм жителей Казани относительно будущего высок: 38% ожидают стабильности рубля в 2025 году, а 16% надеются на его укрепление.
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