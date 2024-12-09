Сергей Торопов из УНИКСа попал в символическую пятерку Единой лиги ВТБ

Фото: Руслан Ишмухаметов

Форвард баскетбольного клуба УНИКС Сергей Торопов вошел в символическую пятерку Единой лиги ВТБ за игровой период с 2 по 8 декабря.

В матче против «Астаны» (91:38), завершившемся победой УНИКСа, 35-летний Торопов сделал дабл-дабл: 10 очков и 13 подборов, а также 3 перехвата и 1 передачу (индекс эффективности — 22).

В символическую пятерку также вошли: Антон Карданахишвили («Самара»), Ксавьер Мун («Зенит»), Александр Чадов («Пари Нижний Новгород») и Керем Кантер («Автодор»).

Рената Валеева