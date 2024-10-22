Минпросвещения предложило новые минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год

Фото: Максим Платонов

Минпросвещения опубликовало проект приказа, устанавливающий минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные учебные заведения в 2025/26 учебном году, пишет РБК.



Согласно проекту, минимальные баллы будут следующими:

русский язык — 42 балла;

математика, физика, химия, биология — 39 баллов;

информатика — 44 балла;

обществознание — 42 балла;

история — 35 баллов;

литература, география — 40 баллов;

иностранный язык — 30 баллов.

Отметим, что изменения коснулись оценок по обществознанию и русскому языку. Минимальные баллы по первому предмету снижены с 45 до 42, а по второму — увеличены с 40 до 42.

Также в России определили дни сдачи ЕГЭ в 2025 году. 23 мая пройдут экзамены по истории, литературе и химии; 27 мая — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней; 30 мая — русский язык; 2 июня — обществознание, физика; 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть); 10 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика; 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.

Рената Валеева