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Минпросвещения предложило новые минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год

09:42, 22.10.2024
Минпросвещения предложило новые минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год
Фото: Максим Платонов

Минпросвещения опубликовало проект приказа, устанавливающий минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные учебные заведения в 2025/26 учебном году, пишет РБК.

Согласно проекту, минимальные баллы будут следующими:

  • русский язык — 42 балла;
  • математика, физика, химия, биология — 39 баллов;
  • информатика — 44 балла;
  • обществознание — 42 балла;
  • история — 35 баллов;
  • литература, география — 40 баллов;
  • иностранный язык — 30 баллов.

Отметим, что изменения коснулись оценок по обществознанию и русскому языку. Минимальные баллы по первому предмету снижены с 45 до 42, а по второму — увеличены с 40 до 42.

Также в России определили дни сдачи ЕГЭ в 2025 году. 23 мая пройдут экзамены по истории, литературе и химии; 27 мая — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней; 30 мая — русский язык; 2 июня — обществознание, физика; 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть); 10 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика; 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.

Рената Валеева

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